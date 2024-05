Fed, Intesa: tagli restano sul tavolo, ma potrebbero essere rimandati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nella riunione di maggio, ilha. Powell non ha menzionato l'intenzione di iniziare a tagliare i tassi "a un certo punto dell'anno" come nelle riunioni precedenti, e ha ammesso che l'acquisizione di una maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2% potrebbe richiedere più tempo di quanto previsto in precedenza. Lo scrivono Paolo Mameli e Mario Di Marcantonio, economisti diIl governatore della Fed ritiene, ma non esclude uno scenario in cui l'inflazione si dimostri più persistente e il mercato del lavoro rimanga forte, il che potrebbe richiedere di mantenere i tassi invariati più a lungo, viene sottolineato."Riteniamo che le nuove proiezioni che verranno presentate a giugno possano mantenere dei tagli dei tassi per quest'anno, che però potrebbero essere meno dei tre previsti a marzo: il nostro attuale scenario di base include ancora due tagli entro la fine dell'anno, ma la- si legge nel report - Infine, l'annuncio forse più importante del FOMC di maggio è il rallentamento della velocità di riduzione del bilancio: da giugno la Fed imporrà un tetto di 25 miliardi di dollari al mese ai Treasury, dai 60 attuali".