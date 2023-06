Settore aereo, IATA: per il 2023 previsto un rafforzamento della redditività

(Teleborsa) - Rafforzamento delladelper il 2023. È quanto previsto dall'(IATA) nelle sue stime per l'anno in corso. In particolare, si prevede che glidel settore aereo raggiungeranno i 9,8 miliardi di dollari nel 2023 (margine di profitto netto dell'1,2%), che è più del doppio della precedente previsione di 4,7 miliardi di dollari (dicembre 2022). Glidel settore aereo dovrebbero inoltre raggiungere 22,4 miliardi di dollari nel 2023, molto migliorati rispetto alle previsioni di dicembre di un utile operativo di 3,2 miliardi di dollari. È anche più del doppio dell'utile operativo di 10,1 miliardi di dollari stimato per il 2022.IATA prevede che circaviaggeranno nel 2023, il che si avvicina ai 4,54 miliardi che hanno volato nel 2019. Idovrebbero essere di 57,8 milioni di tonnellate, che sono scesi al di sotto dei 61,5 milioni di tonnellate trasportate nel 2019 con un forte rallentamento dei volumi del. Si prevede infine che icresceranno del 9,7% su base annua a 803 miliardi di dollari. Questa è la prima volta che i ricavi del settore supereranno la soglia degli 800 miliardi di dollari dal 2019 (838 miliardi di dollari). La crescita della spesa dovrebbe essere contenuta ad un incremento annuo dell'8,1%.“La performance finanziaria delle compagnie aeree nel 2023 sta superando le aspettative. La maggiore redditività è supportata da diversi sviluppi positivi. La Cina ha revocato le restrizioni COVID-19 all'inizio dell'anno rispetto a quanto previsto. I ricavi delle merci rimangono al di sopra dei livelli pre-pandemia anche se i volumi non lo sono stati. E, dal lato dei costi, c'è un certo sollievo. I prezzi del carburante per aerei, sebbene ancora elevati, si sono moderati nella prima metà dell'anno”, ha affermato, direttore generale della IATA."Il ritorno alla redditività netta, pur con un margine di utile netto dell'1,2%, è un risultato importante – si legge in una nota di IATA –. In primo luogo, è stato raggiunto in un momento di. E in secondo luogo, segue le perdite più profonde nella storia dell'aviazione (183,3 miliardi di dollari di perdite nette per il 2020-2022 (incluso) per un margine di profitto netto medio del -11,3% in quel periodo). Va notato che il settore aereo è entrato nelladelal termine di una serie storica di profitti che ha visto un margine di profitto netto medio del 4,2% per il periodo 2015-2019".“Le incertezze economiche non hanno smorzato il desiderio di viaggiare, anche se i prezzi dei biglietti hanno assorbito gli elevati costi del carburante. Dopo le profonde perdite di COVID-19, anche undi profitto netto dell'1,2% è qualcosa da festeggiare! Ma con le compagnie aeree che guadagnano in media solo 2,25 dollari per, riparare idanneggiati e fornire agli investitori rendimenti sostenibili sul loro capitale continuerà a essere una sfida per molte", ha aggiunto Walsh.