Accordo di codeshare tra Ita e Turkish Airlines

(Teleborsa) -opereranno in codeshare dal prossimo mese di luglio. Una partnership fatta valere per i voli tra Roma e Palermo di Turkish Airlines, i cui codici appariranno su 9 destinazioni di Ita Airways in coincidenza da Roma: Bari, Beindisi, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Trieste.L’accordo è stato sottoscritto da Bilal Eksi, amministratore delegato di Turkish Airlines, e Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale Ita Airways, il quale ha sottolineato che quello siglato con la compagnia turca è il 32esimo codeshare in meno di due anni di attività.