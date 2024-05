Ita-Lufthansa, domani Giorgetti incontra Vestager a Bruxelles

Lufthansa

(Teleborsa) - Martedì 14 maggio nuova riunione in programma per il ministro dell'Economiasulla vicenda. Domani Bruxelles è infatti fissato un incontro bilaterale sul dossier con la vicepresidente della Commissione europea,, responsabile dell'Antitrust comunitario. La notizia è arrivata direttamente da una portavoce della Commissione europea. Il termine per la decisione Ue su questo piano è stato prorogato martedì scorso al 4 luglio, dopo chee Mef avevano presentato ulteriori documentazioni sui rimedi richiesti dalla Commissione in merito alle sue preoccupazioni sulla concorrenza.Giorgetti ha già incontrato Vestager lo scorso 25 aprile. Il ministro lunedì e martedì sarà a Bruxelles per partecipare alle riunioni di. "Sarò a Bruxelles ancora lunedì e martedì per cercare di chiarire credo definitivamente la questione" che riguarda l'operazione Ita-Lufthansa. "Su Ita una cosa è certa: entro un mese avremo la risposta" dalla Commissione Europa, aveva dichiarato Giorgetti a margine della presentazione delle liste dei candidati della Lega alle prossime elezioni amministrative a Modena.Martedì scorso, in occasione dell'assemblea degli azionisti di Lufthansa, e all'indomani dell'invio delle nuove documentazioni alla Ue, l'amministratore delegato del gruppo tedesco,, si era detto fiducioso in un via libera all'aggregazione per l'estate.