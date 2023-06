Banche, indiscrezioni stampa: MPS più vicina a BPER per terzo polo

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - La strada per costruire il terzo polo bancario italiano collegherebbe Piazza Salimbeni a Siena con via San Carlo a Modena, ovvero le sedi di. Lo scrive Repubblica, citando due fonti finanziarie e sottolineando che "i tempi non sono maturi", ma "il, per un'aggregazione che piace sia al Tesoro, primo socio a Siena, che a Unipol e Fondazione BDS, insieme poco sotto il 30% di BPER".Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano, anche MCC esarebbero disposti a, rilevando fino a un quarto delle filiali senesi così da agevolare l'operazione.