Milano svetta tra le Borse europee, focus su banche e Leonardo

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che fa meglio degli altri listini di Eurolandia grazie alla performance delle banche, grazie alle. È infatti scaduto il vincolo dei tre mesi di lock up da parte del MEF sulla quota del 26,7% detenuta in, mentre ieri seraha reso noto di aver sottoscritto un contratto di equity swap sul 4,77% del capitale di, salendo al 24,62% della banca. Spunti anche su, dopo che il quotidiano tedesco Handelsblatt ha scritto che il governo italiano sta pianificando l'acquisto di carri armati Panther e di veicoli corazzati da combattimento Lynx dal gruppo tedescoper circa 20 miliardi di euro.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,076. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.345,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 83,24 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +142 punti base, mentre ilsi attesta al 4,03%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,81%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.804 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.001 punti. Buona la prestazione del(+0,87%); come pure, in rialzo il(+0,73%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,72%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,14%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,40%.avanza del 2,28%.del FTSE MidCap,(+2,92%),(+2,49%),(+2,47%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,04%. Tentenna, che cede lo 0,68%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.