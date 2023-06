Crédit Agricole Italia, collocato covered bond da 1 miliardo di euro

ABN AMRO

(Teleborsa) -ha perfezionato con successo l'emissione di un, che ha ricevuto ordini per 1,3 miliardi di euro.L'emissione ha6,5 anni (scadenza 15 gennaio 2030) elorda pari a 3,50%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di 59 punti base, 19,4 bps sotto il rendimento del BTP di durata analoga.L'operazione è stata annunciata il 6 giugno alle 14.15 e il giorno seguente, valutate le condizioni di mercato, alle 9:00 i book sono stati aperti con guidance iniziale a mid swap +62bps. Alle 11.50 loè stato poi fissato a MS +59bps. Sono pervenuti, per circa, si legge in una nota.L'emissione, curata da Crédit Agricole CIB (), conCredit Agricole,, si inserisce nell'ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani. Si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody's.