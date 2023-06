Istat: commercio aprile in frenata, cresce solo alimentare

(Teleborsa) -E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'sulle vendite al dettaglio,, che evoidenzia, nel mese di aprile, un aumento congiunturale delle vendite al dettaglioe un caloSono(+0,9% in valore e +0,6% in volume) mentre quelle dei(-0,4% in valore e -0,7% in volume).le vendite al dettaglio cresconoe calanoAndamenti simili caratterizzano i beni alimentari, le cui vendite aumentano in valore dell‘1,6% e diminuiscono in volume dello 0,9%, e i beni non alimentari (rispettivamente +0,7% in valore e -0,7% in volume)., si continua a evidenziare un, più marcato per quelle dei beni alimentari, e un. Le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+6,2%) e subiscono una flessione in volume (-5,4%), mentre le vendite dei beni non alimentari crescono in misura moderata in valore (+0,4%) e mostrano una diminuzione in volume (-4,4%).Per quanto riguarda i, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i Prodotti dimentre i Prodottiregistrano il calo più sostenutoRispetto ad aprile 2022, il valore delle vendite al dettaglio è inper la(+7,2%) ed il(+2,7%) mentre diminuisce per le imprese operanti sue per quelle che effettuanotipo ambulanti (-1,1% in entrambi i casi, una flesisone tendenziale che non registravano, rispettivamente, da ottobre e da luglio del 2022.