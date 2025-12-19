Istat, a dicembre migliora ancora la fiducia di consumatori e imprese

(Teleborsa) - A dicembre, secondo i dati pubblicati dall'Istat, il clima di opinione degli operatori economici
migliora: l’indicatore di fiducia dei consumatori
sale da 95,0 a 96,6 e l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese
aumenta da 96,1 a 96,5.
Tra i consumatori
, si evidenzia un generale miglioramento delle opinioni
, soprattutto di quelle sulla situazione personale
e corrente
: il clima personale aumenta da 94,5 a 96,4, il clima corrente cresce da 98,6 a 100,2, il clima futuro sale da 90,2 a 91,6 e quello economico passa da 96,5 a 97,0.
Con riferimento alle imprese
, l’indice di fiducia aumenta nei servizi di mercato (da 97,8 a 100,0), rimane sostanzialmente stabile nel commercio al dettaglio
(da 107,3 a 107,2) e diminuisce nell’industria
(nella manifattura l’indice scende da 89,5 a 88,4 e nelle costruzioni cala da 102,6 a 101,0).
Quanto alle componenti
degli indici di fiducia, nell’industria manifatturiera
tutte le componenti registrano una dinamica negativa, mentre nelle costruzioni
gli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in miglioramento rispetto al mese scorso ma prevedono una diminuzione dell’occupazione
presso l’azienda.
Con riferimento ai servizi di mercato
, si evidenzia un miglioramento di tutte le componenti. Nel commercio al dettaglio le opinioni sulle vendite sono in peggioramento mentre le relative aspettative sono in aumento e le scorte sono giudicate in decumulo.
In base ai giudizi forniti trimestralmente dagli imprenditori del comparto manifatturiero sui fattori negativi che condizionano l’export
, nel quarto trimestre 2025 si stima una diminuzione della percentuale di imprese con difficoltà nell’export.