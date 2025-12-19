Istat, a dicembre migliora ancora la fiducia di consumatori e imprese

(Teleborsa) - A dicembre, secondo i dati pubblicati dall'Istat, ilmigliora: l’indicatore disale da 95,0 a 96,6 e l’indicatore composito delaumenta da 96,1 a 96,5.Tra i, si evidenzia un generale miglioramento delle, soprattutto di quelle sulla: il clima personale aumenta da 94,5 a 96,4, il clima corrente cresce da 98,6 a 100,2, il clima futuro sale da 90,2 a 91,6 e quello economico passa da 96,5 a 97,0.Con riferimento alle, l’indice di fiducia aumenta nei servizi di mercato (da 97,8 a 100,0), rimane sostanzialmente stabile nel(da 107,3 a 107,2) e diminuisce nell’(nella manifattura l’indice scende da 89,5 a 88,4 e nelle costruzioni cala da 102,6 a 101,0).Quanto alledegli indici di fiducia, nell’tutte le componenti registrano una dinamica negativa, mentre nellegli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in miglioramento rispetto al mese scorso ma prevedono una diminuzione dell’presso l’azienda.Con riferimento ai, si evidenzia un miglioramento di tutte le componenti. Nel commercio al dettaglio le opinioni sulle vendite sono in peggioramento mentre le relative aspettative sono in aumento e le scorte sono giudicate in decumulo.In base ai giudizi forniti trimestralmente dagli imprenditori del comparto manifatturiero sui fattori negativi che condizionano l’, nel quarto trimestre 2025 si stima una diminuzione della percentuale di imprese con difficoltà nell’export.