Italia, a novembre fiducia consumatori cala a 95 punti, sentiment imprese sale a 96,1 punti

(Teleborsa) - Secondo i dati forniti da Istat, a novembre 2025 in Italia, l’indice diraggiungendo un, invece, l’indice die si posiziona sulNel mese in esame, ilè stimato in peggioramento (da 97,6 a 95,0) mentre l’indicatore composito delregistra un aumento da 94,4 a 96,1.Tra i consumatori, si evidenzia un, più marcato sulla situazione futura: il climacala da 99,3 a 96,5, il climascende da 97,0 a 94,5, quellopassa da 100,2 a 98,6 e quellodiminuisce da 94,1 a 90,2.Con riferimento alle imprese, l’(da 95,1 a 97,7) e nel(da 105,2 a 107,3). Il clima(da 88,4 a 89,6) mentreda 103,2 a 102,6.Quanto alle componenti degli indici di fiducia,, mentre nellegli imprenditori giudicano il livello deglirispetto al mese scorso ma prevedono unpresso l’azienda.Con riferimento ai, le opinioni sull’. Nel commercio al dettaglio migliorano decisamente i giudizi sulle vendite mentre le relative aspettative sono in calo e le scorte sono giudicate in accumulo.In base alle valutazioni fornite dagli imprenditori del comparto manifatturiero sulla dinamica della, emerge un’del livello degli investimenti, rispetto all’anno precedente,. Fattori quali l’, rappresentano la determinante principale per realizzare nuovi investimenti.