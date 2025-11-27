Italia, a novembre fiducia consumatori cala a 95 punti, sentiment imprese sale a 96,1 punti

(Teleborsa) - Secondo i dati forniti da Istat, a novembre 2025 in Italia, l’indice di fiducia delle imprese aumenta
raggiungendo un massimo da aprile 2024
, invece, l’indice di fiducia dei consumatori peggiora
e si posiziona sul valore più basso da aprile 2025
.
Nel mese in esame, il clima di opinione dei consumatori
è stimato in peggioramento (da 97,6 a 95,0) mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese
registra un aumento da 94,4 a 96,1.
Tra i consumatori, si evidenzia un diffuso deterioramento delle opinioni
, più marcato sulla situazione futura: il clima economico
cala da 99,3 a 96,5, il clima personale
scende da 97,0 a 94,5, quello corrente
passa da 100,2 a 98,6 e quello futuro
diminuisce da 94,1 a 90,2.
Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia aumenta nei servizi di mercato
(da 95,1 a 97,7) e nel commercio al dettaglio
(da 105,2 a 107,3). Il clima cresce anche nell’industria manifatturiera
(da 88,4 a 89,6) mentre cala nelle costruzioni
da 103,2 a 102,6.
Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nell’industria tutte le componenti registrano una dinamica positiva
, mentre nelle costruzioni
gli imprenditori giudicano il livello degli ordini e/o piani di costruzione in peggioramento
rispetto al mese scorso ma prevedono un aumento dell’occupazione
presso l’azienda.
Con riferimento ai servizi di mercato
, le opinioni sull’attività e sul livello degli ordini sono improntati al miglioramento anche se le attese sugli ordinativi sono in calo
. Nel commercio al dettaglio migliorano decisamente i giudizi sulle vendite mentre le relative aspettative sono in calo e le scorte sono giudicate in accumulo.
In base alle valutazioni fornite dagli imprenditori del comparto manifatturiero sulla dinamica della spesa per investimenti
, emerge un’evoluzione positiva
del livello degli investimenti, rispetto all’anno precedente, sia nel 2025 sia nel 2026
. Fattori quali l’opportunità di adeguarsi allo sviluppo tecnologico
, rappresentano la determinante principale per realizzare nuovi investimenti.(Foto: © htganzo / 123RF)