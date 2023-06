Renergetica, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Renergetica

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 9,00 euro) ilsu, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore al 106%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022, risultati al di sotto delle attese degli analisti per quanto riguarda valore della produzione, EBIT ed EBIT Margin.Alla luce dei risultati, gli analisti hannosia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzionepari a 13,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 5,35 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 39,6%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 23,50 milioni di euro nel 2025, con EBITDA pari a 10,50 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 44,7%), in crescita rispetto a 4,24 milioni di euro del 2022 (corrispondente a un EBITDA margin del 38,9%).