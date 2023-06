Carvana migliora le prospettive per il secondo trimestre 2023

Carvana

(Teleborsa) -, piattaforma di e-commerce per l'acquisto e la vendita di auto usate, ha annunciato undel 2023. In particolare, prevede di raggiungere unsuperiore a 50 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2023, mentre l'utile lordo per unità (GPU) dovrebbe essere superiore a 6.000 dollari, rappresentando un nuovo record e un miglioramento di oltre il 63% rispetto al secondo trimestre 2022."Il nostro primo trimestre da record del 2023 è la prova che la nostra strategia sta funzionando e le nostre previsioni aggiornate per il secondo trimestre del 2023 dimostrano che i nostri progressi continuano ad avere un- affermadi Carvana - L'attenzione costante del team sulla promozione della redditività ha portato a risparmi ed efficienze significativi e questo lavoro continuerà mentre continuiamo a eseguire il nostro piano".