Braze alza la guidance, titolo in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 18,27%.A fare da assist alle azioni contribuisce il miglioramento della guidance, per l'intero anno, deciso dalla società di software dopo un primo trimestre in crescita.Il periodo si è chiuso con una perdita rettificata di 13 centesimi per azione, inferiore a quella di 19 centesimi del 2022. Il dato anche è migliore delle attese degli analisti, ferme a 18 centesimi. Isono aumentati a 101,8 milioni dai 77,5 milioni precedenti e contro i 99 milioni previsti dal consensus.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42,83 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37,45. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48,22.