Iren alza la guidance 2024: cresce redditività primo trimestre

Iren

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre con unattribuibile agli azionistidi euro (-10% rispetto a 135 milioni di euro del primo trimestre 2023). La decrescita temporanea, in quanto è prevista già nei prossimi trimestri un’inversione del trend, è interamente imputabile all’incremento del tax rate. Il risultato ante imposte è infatti in linea con quello dello scorso anno.al 31 marzo 2024 si attestano adi euro in diminuzione del -22,4% rispetto ai 2.019,8 milioni di euro del primo trimestre 2023. Ilsi è attestato a(+4% rispetto a 368 milioni di euro del 2023), grazie alla crescita organica, agli adeguamenti tariffari ed a dispetto della rilevante contrazione dei prezzi delle commodities energetiche che hanno penalizzato la marginalità delle attività di generazione di energia elettrica e calore.a 3.912 milioni di euro (-1% rispetto a 3.932 milioni di euro al 31/12/2023). Il miglioramento, nonostante gli importanti investimenti, è stato possibile grazie al positivo flusso operativo di cassa, che ha anche beneficiato della cessione dei crediti fiscali da Superbonus. Investimenti pari a 184 milioni di euro in calo del 7% rispetto al primo trimestre 2023.Nel frattempo, continua ladi Iren, con la maggioranza deglie in miglioramento rispetto al primo trimestre 2023: 72% di raccolta differenziata, +14% di materia recuperata negli impianti del Gruppo, 71% di reti idriche distrettualizzate e +12% di energia rinnovabile venduta ai clienti finali.Confidenti dei risultati dei primi mesi dell’anno è stata, prevedendo una crescita sia a livello di EBITDA sia di Utile netto del 4% rispetto al 2023.