A2A, Standard Ethics conferma rating EE+

A2A

(Teleborsa) -ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER)ad, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti sottolineano che la(Environmental, Social e Governance) è "a livello internazionale". La società affronta le tematiche di Sostenibilità attraverso l'adozione di nuove policy aziendali, in linea con le evoluzioni in sede ONU, OCSE e UE, ed il costante aggiornamento delle procedure già in vigore.Il- anche alla luce del contesto macroeconomico che ne ha comportato l'aggiornamento - hadi decarbonizzazione, economia circolare e transizione energetica quali capisaldi della strategia aziendale, in linea con i framework nazionali e comunitari.L'impegno della società verso tematiche qualie coinvolgimento degli stakeholder sono "molteplici". Il raggiungimento dellaall'interno degli organi apicali rimane "un obiettivo auspicabile".