OVS, vendite e redditività in crescita a doppia cifra in primo trimestre

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 336,5 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente per effetto dell'ottimo andamento a parità di perimetro e in un contesto di aumento del traffico nei negozi. La quota di mercato è salita al 9,5%.L'è stato in incremento a 27,5 milioni di euro (+36,3%), pari all'8,2% sulle vendite (rispetto al 6,7% del Q1 2022). L'è stato pari a 11,7 milioni di euro, in aumento del 107,1%."Gli eccellenti risultati del primo trimestre sono stati ottenuti grazie alche ci ha permesso di proseguire nell'attuale fase di acquisizione di nuovi clienti; molto positivi i principali indicatori di negozio, con incremento del traffico e del valore dello scontrino medio - ha commentato l'- Tutti i marchi presentano un andamento positivo"."Merita un cenno particolare - ha sottolineato Beraldo - l'andamento del, +50% rispetto allo scorso anno, grazie all'evoluzione del modello commerciale ed operativo e con un trend largamente superiore al già positivo andamento di mercato"."Nonostante un mese di maggio caratterizzato da condizioni climatiche particolarmente avverse, l'aumento delle vendite rimane ad oggi materiale - ha aggiunto l'AD - Il buon andamento finora registrato e i progetti in corso ci consentono dirispetto lo scorso anno. Rimane forte il controllo della variabile affitti attraverso un costante confronto con le proprietà immobiliari volto a mitigare meccanismi automatici di adeguamento all'inflazione".Larettificata al 30 aprile 2023 è pari a 250,9 milioni di euro e leverage ratio degli ultimi dodici mesi in diminuzione a 1,23x rispetto all'1,70x del 30 aprile 2022.