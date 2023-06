IBL Banca, Scope conferma rating BBB con outlook Stabile

(Teleborsa) -ha confermato il rating "" e l'outlook "" su, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto (CdQ). Il rating è determinato dal suo "posizionamento privilegiato" nella sua nicchia di mercato, "un'attività a rischio relativamente basso".La valutazione delriflette l'opinione di Scope secondo cui l'economia italiana è matura e diversificata, con un solido quadro giuridico e normativo. Tuttavia, l'ambiente competitivo per il settore CdQ è "recentemente diventato più difficile".Scope valuta IBL come "" per quanto riguarda la(ESG). Pur riconoscendo il rinnovato impegno di IBL per la digitalizzazione, la valutazione considera anche il rischio di persona chiave relativo a Mario Giordano, amministratore delegato della banca che ricopre il ruolo dal 1998 e detiene una quota del 50% dell'istituto.L'outlook "Stabile" riflette l'opinione di Scope secondo cui IBL sarà "in grado didovuta all'aumento dei costi di finanziamento".