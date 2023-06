Mediobanca, Compass si espande in Svizzera e acquisisce HeidiPay Switzerland

Mediobanca

(Teleborsa) - Compass, la società di credito al consumo del Gruppo, ha siglato un accordo per rilevare da HeidiPay AG il 100% di(BNPL) e in forte crescita, con oltre 400 accordi commerciali con importanti distributori, marchi di lusso ed operatori di tecnologia, attivi sul territorio.Con questa acquisizione Compass diventa a tutti gli effetti nuovo operatore di credito al consumo in territorio elvetico, potendo beneficiare della licenza distributiva in capo a HeidiPay Switzerland AG.L’accordo - spiega una nota - consente inoltre di consolidare la partnership con la Holding HeidiPay AG, fintech specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto del BNPL nel mondo dell’e-commerce e per i punti vendita fisici, di cui Compass già detiene il 19,5% dall’agosto 2022.A seguito del, HeidiPay Switzerland AG continuerà a beneficiare della tecnologia e dei servizi di HeidiPay AG, dando continuità ad un’offerta di BNPL unica nel mercato svizzero e oggi adottata da un numero crescente di primari distributori e brand.Grazie alla messa in campo di strumenti di risk management (origination, collection e anti-frode) e disponendo di un ampio e profondo database clienti, Compass sarà in grado di rendere il business BNPL scalabile e sostenibile in maniera distintiva e non facilmente replicabile da parte di operatori fintech puri.L’operazione è coerente con gli obiettivi del, che prevede per la divisione Consumer Finance del Gruppo Mediobanca un importante rafforzamento della distribuzione attraverso una piattaforma digitale d’avanguardia, oltre al potenziamento della base clienti anche tramite l’espansione in nuovi mercati geografici.Con questa acquisizione Compass potrà così valorizzare PagoLight, la soluzione proprietaria full digital di BNPL integrabile nei siti di e-commerce, creando la base di sviluppo per un’offerta internazionale a supporto di merchant multi-country tipici del mondo online.ed è coerente con le linee strategiche del Piano al 2026 – commenta. Con l’acquisizione di HeidiPay Switzerland AG, potendo contare su piattaforme digitali evolute nell’erogazione del credito oltre che su un approccio gestionale orientato al valore che fa leva sulle capacità di analisi e validazione del rischio sviluppate da Compass in oltre 60 anni di attività", conclude Alberto Nagel.per il comparto del Buy Now Pay Later – aggiunge. Poter contare su centinaia di accordi commerciali sul territorio ci garantisce di porre le basi per l’ulteriore sviluppo della nostra base clienti così come della nostra più ampia offerta di credito al consumo con un contributo significativo già dal primo anno di attività", conclude Gian Luca Sichel.L’operazione, il cuiè subordinato all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari ed è, ha impatti trascurabili sul Core Tier 1 del Gruppo Mediobanca.