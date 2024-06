Delfin stima oltre 1 miliardo di dividendi nel 2024

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - L’Assemblea dei soci, riunitasi sotto la presidenza di Francesco Milleri, ha approvato all’unanimità il, evidenziando undelle diverse partecipazioni in portafoglio.Il gruppo Delfin ha riportato dividendi per un totale di circa 890 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente.Delfin, sulla base degli andamenti ottimali delle società partecipate, stima di ricevere nell’anno in corso, entro il 31 dicembre 2024, dividendi per un totale per la prima volta nella sua storia superiore al miliardo di euro.Ildi euro negli ultimi 24 mesi, registrando una crescita del 50% e raggiungendo il valore di circa 40 miliardi di euro, grazie alle quote in, Covivio e alle altre partecipazioni minori."Ringrazio l’Amministratore delegato Romolo Bardin e tutto il Consiglio di amministrazione per iper realizzare, con il sostegno della famiglia, la visione del nostro fondatore. Proseguiamo nel solco da lui tracciato, nel rispetto di tutte le decisioni e delle linee guida economiche ed etiche che ci ha trasmesso, con una gestione corretta e giusta delle nostre attività, orientata alla creazione di valore per i soci e per le società di cui siamo azionisti stabili e di lungo periodo", commenta