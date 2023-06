Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: servono 1,8 miliardi prima dell'autunno

(Teleborsa) - Il presidente dell'Emilia-Romagnaha chiesto risposte al governo sui danni dell'che ha colpito l'a maggio. "Dopo l'alluvione il governo ci ha chiesto unae lavorando giorno e notte abbiamo consegnato la prima stima di. Non servono tutti subito, ma ne servono 1,8 per sistemare frane, fiumi e strade prima dell'autunno, per evitare chepossano causare ulteriori danni. Noi vogliamo collaborare col governo, ma abbiamo bisogno di risposte", ha dichiarto ospite di Omnibus su La7.Secondo Bonaccini, "la nomina delsta cominciando a diventare un po' troppo tardiva. Ilsosteneva che non c'era fretta, io, insieme ai sindaci, compresi quelli di centrodestra, e alle parti sociali pensiamo che si debba tenere insieme emergenza e ricostruzione: ed è per questo che serve il commissario"."Dopo l'incontro della scorsa settimana – ha aggiunto – non siamo più stati convocati, ma non è una settimana in più o in meno che fa la differenza. Dei, solo. Ne abbiamo già spesi il doppio, perché i sindaci hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo"."In occasione dellain Emilia – ha sottolineato il presidente della Regione – i 12 miliardi stanziati dai governi da Monti in poi si sono succeduti, sono tornati indietro con gli interessi nelle casse degli italiani. Lo stesso succederà con la Romagna".