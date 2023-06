Directa, nuova app per garantire più flessibilita` all'investitore indipendente

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha, progettata per offrire un'esperienza user friendly, anche per chi è alle prime esperienze negli investimenti digital. Disponibile per dispositivi Apple ed Android, l'app offre tutte le funzioni che consentono, potendo accedere a una vasta gamma di strumenti finanziari, tra i quali azioni, obbligazioni, ETF e a tutti i principali mercati europei e americani.L'investitore può inserire, monitorare il suo portafoglio, accedere aidi mercato in tempo reale ed essere sempre aggiornato sulle ultimefinanziarie."La nuova directa App integra in un unico posto sia le funzioni più semplici per gli investitori alla prima esperienza sia le funzionalità storiche più evolute per i trader sofisticati, dando la massima potenza e flessibilità nella comodità di un palmo di mano... per essere +liberi di investire", ha affermato il