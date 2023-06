Ferretti sbarca a Piazza affari. Galassi: percorso complesso ma tracciamo strada nuova

Ferretti Group





(Teleborsa) -, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso e navi da diporto, è. "Ferretti si è quotata finalmente sulla Borsa Milano, dopo unche ci vede quotati a Hong Kong dal marzo del 2022 con un primo listing di componente essenzialmente primaria - quindi abbiamo raccolto capitale - e un anno e tre mesi dopo arriviamo a Milano, tracciando", ha commentatodi Ferretti Group, a margine della cerimonia a Palazzo Mezzanotte."Si tratta della strada di un mercato che si unisce e porta il maggior flottante dell'industria nautica su due mercati: più del 50% è sui due mercati e questo è stato reso possibile grazie al miracolo di essere un gruppo solidissimo, con numeri pazzeschi in ordine e in costante crescita - ha spiegato - Ci siamo presentati agli investitori mantenendo le promesse al mercato di Hong Kong, e mantenendo di nuovo le promesse adesso. Il nostro obiettivo è crescere, siamo qui per crescere, e".Ferretti Group rappresenta lae porta a 226 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato. Al fine dell'ammissione su Euronext Milan, tutte le azioni sono state dematerializzate e accentrate presso il depositario centrale Euronext Securities Milan, rendendo così fungibili gli strumenti in negoziazione a Milano e Hong Kong."Lee hanno permesso di tracciare una strada, che secondo me altri seguiranno perché l'unione tra i due mercati, i due flottanti, tra i due culture, tra due potenzialissimi bacini di espansione per le aziende di lusso quali sono l'estremo Oriente e l'Europa sono ormai imprescindibili e decisamente avveniristiche", ha detto Galassi.Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con unprestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally.L'AD del gruppo ha evidenziato che "Ferretti non vendo in Italia o in Europa,, dal Vietnam al Perù, dall'Angola all'Arabia Saudita. Si è allargata talmente tanto la base della piramide di gente che ha scoperto il privilegio di queste piccole isole private che sono le barche e non vi rinuncia, quindi si affaccia al nostro mondo. E nel mondo di oggi, a parità di prodotto o comunque con prodotti simili come qualità di prodotto,e quindi vengono da noi.In fase di collocamento Ferretti Group ha265 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 292 milioni di euro. Ladi mercato all'ammissione è pari a circa 1 miliardo di euro.L'"sta benissimo, è contentissimo e vuole godersi questa crescita. A noi ha portato tanta fortuna e non bisogna leggerlo in negativo. Ogni azienda ha una storia sé e le aziende non sono fatte di bandiere ma di persone. Gli italiani sono quelli che hanno messo Ferretti in difficoltà, mentre, non possiamo dimenticarlo e 1800 famiglie devono tantissimo a questi signori.