Fed conferma forza e resilienza banche: 23 istituti promossi dagli stress test

JPMorgan Chase

Bank of America

Citigroup

Wells Fargo

(Teleborsa) -, a dispetto delle prospettive didell'economia USA, legate al progressivo aumento dei tassi d'interesse, eriscontrate lo scorso inverno da alcune banche regionali USA, come la Silicon Valley Bank, fallita a marzo, e la First Republic Bank, salvata da JP Morgan a maggio.A confermare il generale stato di salute del settore creditizio, a dispetto delle ingenti- sono stati glifinanziari (l'anno scorso ne erano stati esaminati 34).e, quindi, potranno ora deliberare eventuali dividendi o buyback, che erano congelati in attesa di capite quale fosse lo stato di salute del settore e del singolo Istituto.La Fed, in pratica ha confermato che tutte le banche sotto esame, con una disoccupazione che potrebbe arrivare al 10%,, dove i prezzi degli immobili commerciali sono ipotizzati in calo del 40%. E nel valutare la resistenza a questo scenario valuta l'ipotetico, su dati riferiti alla fine del 2022., ha affermato il vicepresidente per la supervisione, aggiungendo che questa verifica "è solo un modo per misurare tale forza", ma occorre "essere prudenti sul possibile insorgere di rischi e continuare a garantire che le banche siano resilienti".Il test ha rivelato che tutte le 23 banche testatedurante l'ipotetica recessione, a dispetto didi dollari (inclusi 100 miliardi di perdite sul mercato immobiliare e 120 miliardi sulle carte di credito). In condizioni di stress, si prevede infatti che ildiminuisca solo di 2,3 punti percentuali, restando superiore al minimo.Il test effettuato nell'ipotesi di una grave crisi del mercato immobiliare, dimostra che le grandi banche subirebbero pesanti perdite, ma sarebbero comunque in grado di continuare ad erogare prestiti all'economia.