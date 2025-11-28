Milano 17:35
New York: positiva la giornata per JP Morgan

(Teleborsa) - Avanza la società finanziaria con sede a New York, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che il colosso finanziario americano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,08%, rispetto a +4,33% dell'indice americano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 315,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 309,9. L'equilibrata forza rialzista di JP Morgan è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 320,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
