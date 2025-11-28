New York: positiva la giornata per JP Morgan

(Teleborsa) - Avanza la società finanziaria con sede a New York
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che il colosso finanziario americano
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,08%, rispetto a +4,33% dell'indice americano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 315,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 309,9. L'equilibrata forza rialzista di JP Morgan
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 320,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)