Mondadori, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Mondadori

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 2,5 euro) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha rivisto al rialzo gli obiettivi dell'esercizio 2023 e annunciato l'acquisizione di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Star Shop Distribuzione.Gli analisti hanno aumentato la stima sull'del 5% nel 2023 e di circa il 3% successivamente, allineando le stime alla nuova guidance, posizionandole circa 10% sopra l'attuale consensus. In attesa del via libera dell'Antitrust, le nuove stime non includono ancora la recente acquisizione bolt-on di Star Shop Distribuzione (potenziale incremento dell'EBITDA Adjusted dell'1,3%)."Mentre il titolo rimane a buon mercato, non escludiamo un", si legge nella ricerca. Intesa Sanpaolo ricorda infatti che il testamento di Silvio Berlusconi sarà determinante per valutare il nuovo assetto azionario di Fininvest, che detiene il 53,3% delle azioni Mondadori e il 69,5% dei diritti di voto."A nostro avviso tutte le opzioni restano sul tavolo, compreso undel titolodi Mondadori rispetto alle case editrici quotate", viene sottolineato.