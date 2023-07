Prysmian, pagamento iniziale di 85 milioni di euro per connessione EGL1

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato di aver raggiunto "un" con SP Transmission e National Grid Electricity Transmission, due dei proprietari dellaA seguito della selezione a maggio 2023 di Prysmian come preferred bidder esclusivo, l'accordo prevede une la garanzia per una continua disponibilità di capacità da parte di Prysmian per la realizzazione della connessione in cavo Eastern Green Link 1 (EGL1) durante il rimanente periodo di trattative volto alla finalizzazione del contratto in maniera tempestiva entro l'anno.Eastern Green Link 1 prevede unaad alta tensione in corrente continua (HVDC) che utilizzerà circa 400 km di cavo su un percorso di circa 200 km, collegando Torness in Scozia ad Hawthorn Pit nel nord dell'Inghilterra. Con una capacità di trasmissione di energia di 2 GW si prevede che questa connessione sarà il primo sistema in cavo nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV con isolamento estruso in XLPE.