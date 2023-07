Rivian entra in Europa con i furgoni elettrici per Amazon. Analisti promuovono l'operazione

Rivian Automotive

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la valutazione di D.A. Davidson secondo cui l'ingresso di Rivian in Europa tramite furgoni elettrici per le consegne realizzati per Amazon avverrà molto prima del previsto. Secondo l'analista Michael Shlisky i titoli del produttore di veicoli elettrici stanno diventando più positivi.Shlisky ha aggiornato il giudizio sul titolo a "neutral" da "underperform" ed ha aumentato il suo prezzo obiettivo a 18 dollari da 11.Il gigante dell'e-commerce Amazon ha dichiarato che presto userà i primi furgoni elettrici della startup statunitense Rivian per le consegne in Europa. I primi 300 furgono saranno operativi in Germania nelle città di Monaco, Berlino, Dusseldorf. I furgoni per le consegne utilizzati in Germania sono più corti e più sottili delle loro controparti statunitensi, per adattarsi meglio alle strade europee.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,89 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,27. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22,5.