HANetf, ingresso di Roberta Basili come Southern Europe Sales Manager

(Teleborsa) -, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC UCITS in Europa, ha annunciato l'. Basili sarà responsabile della gestione delle relazioni con gli investitori professionali del Sud Europa, lavorando in stretta collaborazione con Annacarla Dellepiane, Head of Southern Europe.La professionista entra in HANetf dopo un', dove ha svolto un ruolo fondamentale nella fase iniziale di espansione e sviluppo della gamma di prodotti dell'azienda nei mercati dell'Europa meridionale, curando la clientela istituzionale e wholesale in Italia, Spagna e Ticino."Sono entusiasta di entrare a far parte di HANetf in un momento così cruciale del suo percorso, dove l'- ha commentato Basili - Contribuire all'aumento della nostra base di clienti ed espandere la portata della società tra gli investitori professionali nell'Europa meridionale è una sfida che attendo con impazienza ed è ancora più stimolante far parte di una piattaforma che sta plasmando il futuro degli ETF puntando su innovazione e collaborazione".