Aeroporto di Bologna sale in Borsa dopo dati positivi sul traffico

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Intesa Sanpaolo

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, dopo che ieri sera ha comunicato di aver registrato(+11% su giugno 2022), segnando ilnella storia dello scalo, superando di circa 26 mila unità il dato del record precedente, fissato ad agosto 2022."Idi traffico aereo, che dovrebbe durare per tutta la stagione di punta estiva viste le solide prenotazioni segnalate più volte dalle compagnie aeree - affermano gli analisti di- Le nostre stime attuali su Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna presumono 9,4 milioni di passeggeri per quest'anno, corrispondenti a una crescita a due cifre su base annua ma invariata rispetto al livello del 2019"."Sulla base della recente tendenza, questa previsione potrebbe rivelarsi troppo conservativa e ipotizzando un traffico 2023 al 103% del livello pre-Covid, mantenendo così il ritmo mostrato finora,di circa, rispettivamente, il 5% e il 10%", aggiungono gli analisti.Migliora l'andamento di, che si attesta a 8,22 euro, con un, anche se i volumi scambiati sono esigui. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,233 e successiva a 8,273. Supporto a 8,193.