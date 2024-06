FOMC, Intesa: minori tagli dei tassi attesi entro fine anno

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nella riunione della Fed che si concluderà il 12 giugno,si aspetta che ilal 5,25-5,50%. I toni del comunicato e della conferenza stampa di Powell potrebbero essere meno hawkish rispetto alla riunione di maggio, soprattutto grazie ai recenti dati che hanno mostrato una moderazione dell'inflazione e della crescita economica.La Fed dovrebberelativamente ai tassi di interesse, con il grafico a punti che dovrebbe spostarsi verso l'alto, includendo ora uno o due tagli dei tassi nel 2024, invece dei tre previsti a marzo."Manteniamo la nostra previsione che la Fed possa attuare. Tuttavia, non si può escludere un solo taglio entro fine anno, soprattutto se il mercato del lavoro rimarrà forte come a maggio, e se i dati relativamente rassicuranti sul deflatore PCE core di aprile non saranno confermati o eventualmente rafforzati nei prossimi mesi", affermano gli economisti Paolo Mameli e Mario Di Marcantonio."I, previsti per il giorno in cui si conclude il FOMC, sarannoper determinare quale dei due scenari sia più probabile", hanno aggiunto.