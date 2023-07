BFC Media cede brand Bike a Tiscali Italia

BFC Media

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Growth Milan, ha formalizzato la, in favore di, del complesso di beni aziendali, funzionali al, consistente nel canale del digitale terrestre LCN 259, nella teca dei filmati, nella rivista denominata Bike, nel sito internet bikechannel.it, oltre che nei loghi e nei canali social.La dismissione rientra in un generalee deriva dalla considerazione che le attività peculiari di Bike, relative all'ambito della smart mobility, non sono riuscite a trovare un'efficace sinergia con le attività tradizionali di BFC Media. Inoltre, l'ingresso de L'Espresso nel perimetro ha richiesto di concentrare le risorse umane e finanziarie su questa linea editoriale.La cessione è avvenuta aldi 106.500 euro ed è condizionata all'ottenimento, da parte di Tiscali Italia, della voltura dell'autorizzazione a trasmette sul digitale terrestre al canale LCN 259. L'per BFC Media è stimato in 400.000 euro su base annua.