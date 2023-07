UE, stretta contro acquisizioni da parte di società sussidiate da paesi terzi

(Teleborsa) - Laha adottato oggi le norme per l'attuazione della, ovvero una serie di norme per affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere e per consentire un maggiore controllo sugli investimenti esteri, garantendo nel contempoIl regolamento sulle sovvenzioni estere stabilisce l'obbligo per le società di notificare: concentrazioni in cui la società acquisita, una delle parti della concentrazione o la joint venture è stabilita nell'UE e genera un, e in cui alle parti dell'operazione sono stati concessi contributi esteri complessivi di almeno 50 milioni di euro negli ultimi 3 anni; contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico, se ile l'offerta prevede un contributo finanziario estero aggregato combinato di almeno 4 milioni di euro per paese terzo negli ultimi 3 anni.Il regolamento di esecuzione, e in particolare i moduli di notifica, dettagliano glidei soggetti notificanti, specificando le informazioni che devono essere incluse nei moduli di notifica per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico.In particolare, per le concentrazioni le società devono segnalare: per i contributi finanziari esteri che sono considerati dall'FSR come suscettibili di distorcere il mercato interno, informazioni dettagliate su tutti i, concessi ai soggetti dell'operazione negli ultimi 3 anni; per tutti gli altri contributi finanziari esteri, una panoramica dei contributi finanziari concessi negli ultimi 3 anni, di importo individuale minimo di 1 milione di euro e in relazione ai soli paesi che hanno concesso alle parti della operazione di almeno 45 milioni di euro nei 3 anni precedenti la concentrazione, fatte salve alcune eccezioni.Inoltre, il regolamento di esecuzione fornisce norme dettagliate su: la procedura di notifica alla Commissione delle operazioni di concentrazione e di partecipazione ad appalti pubblici con contributi finanziari esteri; ildella Commissione, comprese le procedure che devono essere seguite dalle società per la presentazione di impegni per affrontare eventuali preoccupazioni della Commissione; iin materia di tutela delle informazioni riservate, accesso agli atti e presentazione delle osservazioni; il calcolo e la sospensione dei termini per l'informazione e la presentazione degli impegni; la trasmissione e la firma di documenti mediante notifica alle parti alla Commissione tramite mezzi digitali, se del caso.La FSR inizierà ad applicarsi2023, mentre a partire2023 le imprese dovranno notificare le concentrazioni e la partecipazione a procedure di appalto pubblico che comportano contributi finanziari esteri e che soddisfano le relative soglie di notifica.