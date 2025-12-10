Bending Spoons, S&P migliora l'outlook a positivo con scala maggiore e deleveraging

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha rivisto l'outlook su Bending Spoons
, azienda italiana sviluppatrice di applicazioni che si è trasformata in una macchina da acquisizione di storici marchi tech da rilanciare, da stabile a positivo
. Allo stesso tempo, ha confermato il rating "B+" sulla società e assegnato il rating di emissione "B+" al term loans B (TLB) proposto da 900 milioni di dollari e all'add-on fungible da 340 milioni di euro al TLB esistente denominato in euro.
Le prospettive positive riflettono la previsione che, nei prossimi 12 mesi, Bending Spoons manterrà un fatturato organico e un EBITDA in crescita, supportati dalle acquisizioni di Vimeo, AOL e altre attività digitali, tanto che la sua leva finanziaria potrebbe scendere al di sotto di 4x
grazie al solido free operating cash flow (FOCF).
Bending Spoons prevede di acquisire
la società di media digitali statunitense AOL
per 1,43 miliardi di dollari e la piattaforma globale per la gestione di eventi Eventbrite
, in una transazione interamente in contanti
del valore di circa 500 milioni di dollari, a seguito dell'acquisizione di Vimeo recentemente annunciata
.
Bending Spoons finanzierà queste acquisizioni con circa 2,3 miliardi di dollari di nuovo debito, liquidità disponibile e capitale recentemente raccolto
. Manterrà inoltre una parte della liquidità disponibile per ulteriori acquisizioni.
S&P prevede che, pro forma delle acquisizioni, il rapporto debito/EBITDA rettificato aumenterà a 4,3x nel 2025 da 3,6x nel 2024 e potrebbe scendere sotto il 4x nel 2026. L'attuale portafoglio
prodotti dell'azienda (perimetro a febbraio 2025, incluse le acquisizioni fino a Brightcove) ha superato le aspettative dell'agenzia di rating
, registrando una crescita del fatturato di circa il 10% e margini di redditività più elevati nei 12 mesi fino a settembre 2025.