Eni estende il Piano di Azionariato Diffuso ai dipendenti esteri: oltre 26.000 adesioni in 37 Paesi

Eni

(Teleborsa) - Si è conclusa con successo l’assegnazione 2025 delle azioni del Piano di Azionariato Diffuso diche ha visto l’adesione di oltre 26.000 dipendenti per oltre 3 milioni di azioni assegnate.L’iniziativa, si legge in una nota, totalmente gratuita nel 2024 e 2025, è stata estesa a gran parte dei Paesi esteri in cui l’azienda è presente, raggiungendo risultati molto positivi: il tasso di adesione ha, infatti, superato il 70% tra gli oltre 6.200 dipendenti di Eni dei 37 Paesi interessati nel mondo.Per gli oltre 22.700 dipendenti in Italia si conferma lo straordinario livello di adesione di circa il 95%.Eni è fra le prime società in Italia che ha deciso di realizzare un piano di tale ampiezza e estensione.Con questa iniziativa, la Società si pone l’obiettivo di "coinvolgere le proprie persone rendendole azionisti, quindi ancora più partecipi delle attività di Eni rafforzando l’appartenenza e la responsabilità tra l’azienda e le sue persone".Il Piano ha previsto(nel 2024 e 2025) di azioni gratuite per un controvalore annuo di 2.000 euro. A ciascuna assegnazione si applica un periodo di lock-up di 3 anni, durante il quale le azioni non potranno essere cedute. Nel 2026, il Piano muta esarà attuato con co-investimento che prevede, a fronte dell’acquisto di azioni da parte del dipendente, l’assegnazione di azioni gratuite pari al 50% delle azioni acquistate, fino ad un controvalore massimo di 1.000 euro. Nel nuovo piano 2026 che prevede il co-investimento,il lock-up sarà di 1 anno.