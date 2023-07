CFI Compagnia Ferroviaria Italiana acquisisce Lotras

(Teleborsa) -ha, leader nel trasporto strada-ferro di liquidi alimentari, in particolare vini, mosti e derivati dalla lavorazione delle uve, grazie alla gestione della più importante flotta di carri-cisterna del paese. Ildella società, con Armando De Girolamo che manterrà la carica di amministratore delegato. Il closing dell’operazione è previsto entro il prossimo terzo trimestre.CFI,(il principale gestore di fondi infrastrutturali in Italia) attraverso il fondo F2i-Ania, è leader nel settore del trasporto ferroviario e intermodale in Italia. Nel 2022 le società del Gruppo CFI hanno registrato complessivamente un. Grazie ad una flotta composta da 40 locomotori e oltre 1.400 carri e dall'impiego di circa 250 persone, nel 2022 CFI ha percorso poco meno di 5 milioni di treni/km sulla rete ferroviaria nazionale, trasportando merci per oltre 8,3 milioni di tonnellate.Lotras nel 2022 ha gestito oltre 3 milioni di ettolitri e circa 850.000 tonnellate di merce, registrando un"Con questa operazione - ha spiegato, amministratore delegato di CFI - la nostra societàe rafforza la propria capacità di proporre al mercato le migliori soluzioni logistiche ed intermodali, favorendo così lo sviluppo del traffico merci via ferro, tanto auspicato anche a livello europeo al fine di combattere la crisi climatica. L'ingresso di un'azienda storica, importante e con un management esperto e capace come Lotras nella nostra organizzazione consentirà di sviluppare ulteriormente il nostro network, in particolare i collegamenti tra il Sud Italia, il resto del Paese e l'Europa".