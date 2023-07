Cofle, TP ICAP Midcap lima target price e conferma Buy

Cofle

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 15,7 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata in vista della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre del 2023, prevista per il 24 luglio.Gli analisti puntano a undi un primo trimestre eccezionale", con vendite in aumento del 14,3% a/a dopo il +19,6% a/a dei primi tre mesi dell'anno. Inoltre, hannoper tenere conto del rischio ciclico sulla domanda OEM.In particolare, ora prevedono una crescita delle vendite del +9,6% a/a, tenendo conto di un leggeroalla fine dell'anno. In termini di margine, si aspettano un ritorno ai livelli del 2021, ovvero un margine EBITDA del 24,3%."La redditività dovrebbe beneficiare degli2 e incassati quest'anno, mentre il gruppo non è soggetto a forti pressioni sulle materie prime e non è energivoro - si legge nella ricerca - Tuttavia, Cofle è, che aumenta i suoi costi salariali locali e non è compensata dalla valuta. Sebbene Cofle stia attivamente modificando i propri contratti per proteggersi, l'aumento della redditività rimane dipendente da un comportamento più razionale della lira turca".