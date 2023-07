Feralpi rinvia la quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) -, tra i principali produttori siderurgici in Europa, haa causa delle condizioni di mercato e del rallentamento economico. Lo ha scritto Reuters, citando fonti vicine alla situazione. La società controllata dalla famiglia Pasini stava sondando le banche per una possibile IPO, dopo il recente riassetto della catena di controllo.Sempre secondo indiscrezioni, anche, società trevigiana specializzata nell'automazione di cancelli e soluzioni di accesso, ha temporaneamente sospeso il processo di IPO.Nella giornata odierna, ha comunicato di aver rinunciato alla quotazione a Piazza Affari perché ha ritenuto "che non si siano verificate le condizioni per un'operazione che rispecchi oggi il valore intrinseco della società".