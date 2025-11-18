Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:52
24.627 -0,70%
Dow Jones 18:52
46.249 -0,73%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia

Profondo rosso per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 31.433,39 punti, in netto calo del 2,72%.
