Milano 15:18
43.737 -2,27%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 15:18
9.638 -1,73%
Francoforte 15:18
23.663 -1,58%

Piazza Affari: sell-off per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata da dimenticare per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 32.627,32 punti, ritracciando del 3,21%.
