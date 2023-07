Eventi e scadenze del 13 luglio 2023

Lunedì 10/07/2023

Mercoledì 12/07/2023

Giovedì 13/07/2023

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Cofle

Conagra Brands

Delta Air Lines

Luve

PepsiCo

(Teleborsa) -- La più grande conferenza e fiera globale dell'industria internazionale del GNL, giunta alla 20a edizione, si svolge a Vancouver. Piattaforma unica per l'industria globale del GNL e le principali parti interessate per discutere, dibattere e mostrare gli ultimi sviluppi e le opportunità del settore- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'Assemblea si svolge a Palazzo della Cancelleria, a Roma. Tra gli interventi, il Presidente Confagricoltura, i Ministri Urso, Bernini, Pichetto Fratin, Tajani, Lollobrigida, Santanché e Salvini, il Vicepresidente del Senato, il Vicepresidente Fondazione Edison, i Presidenti Commissione Agricoltura Camera e Senato, i presidenti di Assolatte e Pastai Union Food e il Fondatore Aboca- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Riunione informale dei ministri degli Affari sociali- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE, incontrano il primo ministro giapponese Fumio Kishida al 29º vertice UE-Giappone che si svolge a Bruxelles- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, incontra il Managing Director dell'ESM (Meccanismo europeo di stabilità), Pierre Gramegna- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Terzo Sherpa Meeting - Hampi - India08:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi10:00 -- Apre i lavori Pietro Labriola, AD TIM. Interviene Elisabetta Romano, Chief Network Operations & Wholesale Officer TIM e Presidente Sparkle. L'evento si svolge a Roma Auditorium TIM - Via Oriolo Romano10:30 -- La presentazione del 10° Rapporto Italian Maritime Economy di SRM si svolge a presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. Il Rapporto racconta gli ultimi dieci anni di fenomeni, trend e dinamiche che hanno caratterizzato il settore dei trasporti marittimi e della logistica13:30 -- A Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo17:00 -- Riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Presidente Mattarella al Quirinale. Il Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa- Asta medio-lungo- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari alle h 18.00- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo