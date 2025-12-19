Eventi e scadenze del 19 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Venerdì 19/12/2025 Appuntamenti
: Consiglio europeo
- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività (da giovedì 18/12/2025 a venerdì 19/12/2025) Scadenze tecniche
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero BOJ
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al COVI
- Sede del COVI, Roma -Il Presidente Sergio Mattarella sarà in collegamento in video conferenza dal Comando Operativo di vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali
17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, scambio degli auguri
- Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile Aziende
: Giglio Group
