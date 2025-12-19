Eventi e scadenze del 19 dicembre 2025

Venerdì 19/12/2025

(Teleborsa) -- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11:00 -- Sede del COVI, Roma -Il Presidente Sergio Mattarella sarà in collegamento in video conferenza dal Comando Operativo di vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali17:30 -- Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024