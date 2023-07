Ferrari riacquista obbligazione maggio 2025 con prezzo di 96,011%

Ferrari

(Teleborsa) -ha annunciato idel suo invito, rivolto ai portatori idonei deldenominato "€650.000.000 1,500 per cent. Notes due 27 May 2025", ad offrire le proprie Note per l'acquisto da parte della società a fronte di un corrispettivo in denaro. L'offerta è stata annunciata il 6 luglio 2023 ed è scaduta il 13 luglio 2023.La società ha annunciato di accettare valide offerte in acquisto delle Note ai sensi dell'offerta per un. La società accetterà per l'acquisto le Note validamente portate in adesione all'offerta per intero, senza riduzione pro-rata.Il Tasso Interpolato Mid-Swap è pari al 3,861%, il Rendimento dell'Acquisto pari al 3,761%, lo Spread all'Acquisto pari a -10 bps e ilpari al. La Data di Regolamento per l'offerta è prevista per il 18 luglio 2023.