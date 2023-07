Leonardo, contratto da 134 milioni di euro con ministero Difesa britannico

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha annunciato un(115 milioni di sterline), che darà il via alla fase successiva del progetto "Excalibur Flight Test Aircraft" (FTA). L'FTA supporterà l'introduzione in servizio di un nuovo velivolo da combattimento, che sarà il cuore del Future Combat Air System (FCAS) del Regno Unito.Questoverrà consegnato entro il 2035 nell’ambito del Global Combat Air Programme (GCAP), collaborazione internazionale tra Regno Unito, Italia e Giappone.Il progetto Excalibur è una parte fondamentale del FCAS. Quest'ultimo comprenderà, oltre al caccia con equipaggio, un'ampia gamma di capacità, come droni, F-35, sistemi informativi e sistemi d'arma. Al centro dello sviluppo del caccia con pilota a bordo c'è l'FTA, un aereoche sarà completamente revisionato e trasformato in un "