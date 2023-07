Promotica, accordi per tre campagne loyalty nel settore GDO

Promotica

(Teleborsa) -- agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su Euronext Growth Milan – ha concluso nel mese di giugno accordi per tre campagne loyalty nel settore GDO per complessivi 3,2 milioni di euro.La3.0, già comunicata al mercato lo scorso 16 giugno con per l’ideazione e la gestione di “Qui da Noi”, una short collection che terminerà il 6 agosto 2023.Lacon una short collection in porcellana firmata Egan e realizzata in collaborazione con l’artista Romero Britto e si concluderà il 30 settembre.Infine,. La campagna consente di collezionare gli accessori Celly realizzati con le famose grafiche Keith Haring,, ha commentato: “Giugno è stato un mese di grande impegno che ci ha consentito di ottenere importanti soddisfazioni professionali.perché da un lato confermano la fiducia nei nostri confronti da parte dei clienti, dall’altra ci consente di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità come le ceramiche Egan e le porcellane Britto”.