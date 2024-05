Orsero, 1° trimestre in calo con normalizzazione shipping e redditività banana

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha chiuso il primo triemstre del 2024 conpari a 337,9 milioni di euro, in calo del 2,7% rispetto al Q1 2023, con una diminuzione sia della BU Distribuzione (-0,9%), a causa della normalizzazione dei prezzi del prodotto banana e dell'andamento stagnante di alcune campagne invernali, sia della BU Shipping (-18,6%), che ha continuato a registrare la normalizzazione dei noli marittimi già iniziata nel corso del 2023.L'risulta pari a 16,8 milioni, rispetto ai 26,2 milioni del Q1 2023, con un Adjusted EBITDA Margin pari al 5,0%. L'evidenzia un risultato di 4,9 milioni rispetto a un utile di 13,4 milioni registrato nel Q1 2023, in conseguenza del minore margine operativo, nonché impattato negativamente dall'effetto della fiscalità legato al minor contributo della BU Shipping che usufruisce del regime fiscale tonnage tax. L'Utile Netto si attesta a 5 milioni, rispetto a un utile di 13 milioni nel Q1 2023."Il primo trimestre 2024 ha confermato la nostra previsione di. A tali due macro-fattori si è aggiunta una situazione di consumo stagnante in riferimento ai prodotti principali delle campagne invernali, impattati altresì dal clima mite registrato nei primi mesi del 2024 - hanno commentato Raffaella Orsero, CEO di Orsero, e Matteo Colombini, Co-CEO e CFO di Orsero - Ilinfluito su alcune campagne in origine in termini di disponibilità e qualità dei prodotti, a causa di avversità metereologiche nei Paesi produttori. Tali dinamiche sono normali e cicliche nel settore fresh produce e non hanno impedito tuttavia al Gruppo di ottenere risultati soddisfacenti rispetto al contesto di riferimento e alla normale stagionalità, che vede nel Q1 il trimestre con minor apporto di valore aggiunto per la BU Distribuzione. L'andamento del Gruppo resta solido e ben allineato alle previsioni FY 2024".Laè pari a 139 milioni al 31 marzo 2024 rispetto a 127,8 milioni al 31 dicembre 2023, dei quali le passività IFRS 16 sono pari a 61,7 milioni (60,8 milioni nel 2023), caratterizzata da un maggiore assorbimento del capitale circolante legato a fattori di stagionalità tipici del business nella prima parte dell'anno.