DuPont annuncia scissione in tre società e cambio di CEO

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha annunciato un. Secondo il piano, DuPont eseguirà le separazioni proposte delle sue attivitàin modo esentasse per i suoi azionisti, mentrecontinuerà ad essere una delle principali società industriali diversificate dopo il completamento delle separazioni. Al momento della separazione, ciascuna delle tre società avrà bilanci solidi, profili finanziari interessanti e interessanti opportunità di crescita, si legge in una nota.In quanto, si prevede che ciascuna azienda trarrà vantaggio da: capacità di adattare le strategie di allocazione del capitale per perseguire obiettivi di crescita strategica differenziali; maggiore flessibilità strategica per perseguire fusioni e acquisizioni che migliorano il portafoglio; profili di investimento interessanti che attraggono diverse basi di investitori; consigli di amministrazione e team di gestione distinti composti da leader di livello mondiale con track record nella creazione di valore in ogni settore specifico."Si tratta di un'agli azionisti attraverso la creazione di tre società forti e leader del settore - ha affermato Ed Breen, Presidente esecutivo e Amministratore delegato di DuPont - La separazione a tre sbloccherà valore incrementale per azionisti e clienti e creerà anche nuove opportunità per i dipendenti. Fondamentalmente, ciascuna azienda avrà una maggiore flessibilità per perseguire le proprie strategie di crescita mirate, compreso il potenziamento del portafoglio di fusioni e acquisizioni".DuPont prevede di completare le separazioniAllo stesso tempo, DuPont ha annunciato le seguenti nomine ai vertici, a partire dal 1° giugno 2024:, attuale Direttore finanziario, viene, succedendo a Ed Breen che manterrà il ruolo di Presidente esecutivo. Antonella Franzen, attuale Chief Financial Officer del segmento Water & Protection di DuPont, viene nominata Chief Financial Officer.