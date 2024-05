Eventi e scadenze del 31 maggio 2024

Giovedì 30/05/2024

Venerdì 31/05/2024

Bioera

Clabo

Fae Technology

Gentili Mosconi

H-Farm

Imprendiroma

Poste Italiane

Promotica

Trawell Co

Vantea Smart

(Teleborsa) -- L'incontro si svolge a Praga. Conferenza stampa del Segretario Generale Stoltenberg e del Primo Ministro della Repubblica Ceca. Seguirà un Keynote speech del Segretario Generale della NATO alla Conferenza "75 Years of NATO: How to keep in on track?"- Terza edizione del Festival che si svolge a Torino. Parteciperanno moltissimi ospiti, provenienti da tutto il mondo. Torino sarà al centro del dibattito su innovazione, progresso tecnologico e conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia- Fiera di Rimini - Appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Banca d'Italia, via Nazionale - Roma - Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2023- Bilancio mensile finanza pubblica- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 202415:00 -- Villa Fondo Tagliata, Mirandola - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra imprenditori e associazioni di categoria17:00 -- Sala Confindustria Ceramica, Sassuolo - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra imprese del distretto ceramico- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA. al 31 dicembre 2023, nonché sulla destinazione degli utili - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio