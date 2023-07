Eventi e scadenze del 20 luglio 2023

Giovedì 20/07/2023

(Teleborsa) -- I ministri degli Affari interni e della Giustizia discuteranno su come migliorare la gestione della migrazione, la protezione delle vittime e la lotta alla criminalità organizzata in Europa. La riunione si svolge a Madrid- I ministri dell'UE discuteranno sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, poi della dimensione di politica estera della sicurezza economica e terranno una colazione di lavoro sulla Turchia. Il Consiglio sarà preceduto da una prima colazione di lavoro informale con Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in cui ci sarà una discussione sulla situazione dei diritti umani a livello mondiale- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; ndagine sull'Alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale in Italia: adulti09:30 -- Presso la Sala della Regina si svolge il convegno "Nucleare in Italia, scenari e prospettive". Interviene il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè10:00 -- L'evento annuale dell'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, di presentazione dei dati sull'industria dell'equity crowdfunding e del social lending in Italia, si svolge al Politecnico di Milano11:00 -- Commercio estero e attività internazionali delle imprese. Annuario 2023- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio