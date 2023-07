Tiberiade perfeziona acquisto di Condotte

(Teleborsa) - Imprecim, controllata da Tiberiade Holding, che fa capo ad un ramo della Famiglia Mainetti, ha concluso l’iter di acquisizione del ramo core di Condotte.Lo annuncia la società con una nota precisando che l’operazione, realizzata col supporto finanziario di Banca Progetto, ha un, e la società prevede, escluse nuove commesse, un fatturato annuo di circa 250 milioni.Contestualmente Imprecim è stata ridenominata “Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880”, in breve Condotte 1880.Dopo cinque anni di Amministrazione Straordinaria,, grazie al qualificato lavoro dei Commissari Matteo Uggetti, Giovanni Bruno e Gianluca Piredda, che hanno operato per tutelare il personale e l’attività dell’azienda. I 415 dipendenti, distribuiti tra le sedi italiane ed estere, sono totalmente passati alla nuova proprietà.La nuova Condotte 1880 ha un portafoglio di importanti commesse, fra le quali la Città della Salute di Sesto San Giovanni, il Policlinico di Caserta, l’autostrada Lioni-Grottaminarda, il Porto di Otranto, il Carcere di Bolzano, una percentuale del Ponte di Messina, la Metro D di Roma, una ferrovia e un’autostrada in Algeria e un’autostrada in Kuwait.