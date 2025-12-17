Antares Vision, Crane NXT ITT perfeziona acquisto del 32,4% del capitale sociale fully diluted

(Teleborsa) - Crane NXT Inspection and Tracking Technologies
- società di diritto italiano di nuova costituzione designata da Crane NXT quale acquirente ai sensi dei Contratti di Compravendita - ha perfezionato l’acquisto della prima tranche delle azioni detenute da Regolo in Antares Vision
e di tutte le azioni detenute da Sargas in Antares Vision
, pari, complessivamente considerate, al 32,4% del capitale sociale della Società fully diluted
e al 25,9% dei diritti di voto su base fully diluted
, al netto delle azioni proprie.
L'operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 12 settembre
in relazione ai distinti contratti di compravendita di azioni sottoscritti da Crane NXT
con, rispettivamente, Regolo e i signori Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Fabio Forestelli (i “Senior Executives”), e Sargas.
L’Acquisizione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste nei Contratti di Compravendita.
A seguito del perfezionamento dell’Acquisizione ai sensi dei Contratti di Compravendita, Crane NXT ITT ha acquistato rispettivamente: (i) 16.912.394 azioni ordinarie di Antares Vision di proprietà di Regolo
, a fronte di un corrispettivo pari a 5,00 euro per azione di Antares Vision e, pertanto, per complessivi 84,56 milioni
; (ii) 6.555.173 azioni ordinarie di Antares Vision di proprietà di Sargas
, allo stesso corrispettivo unitario e, pertanto, per complessivi 32,77 milioni
.
Ai sensi dell’accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto da Crane NXT, Regolo e i Senior Executives in data 12 settembre 2025 e successivamente modificato e integrato martedì (l’“Accordo di Investimento e Patto Parasociale”), Regolo e i Senior Executives
(questi ultimi tramite il veicolo societario denominato Shaula) investiranno una porzione dei proventi derivanti dall’Acquisizione con una partecipazione complessiva del 10% del capitale sociale di Crane NXT ITT
.
In particolare, Regolo
ha sottoscritto e liberato integralmente, ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a 5,00 euro per azione di Crane NXT ITT, una partecipazione rappresentativa del 5% del capitale sociale di Crane NXT ITT, mediante compensazione, per un importo di 5,87 milioni, del credito vantato da Regolo nei confronti di Crane NXT ITT in relazione al corrispettivo della
compravendita sopra indicato ai sensi del relativo Contratto di Compravendita. Il restante 5% del capitale sociale di Crane NXT ITT sarà sottoscritto e liberato integralmente, allo stesso prezzo di sottoscrizione unitario, dai Senior Executives
, per il tramite di Shaula, entro il 12 gennaio 2026.
A seguito del perfezionamento dell’Acquisizione, Crane NXT ITT
è titolare di 23.467.567 azioni della Società, pari al 32,4% del capitale sociale della Società e al 25,9% dei diritti di voto su base fully diluted, al netto delle azioni proprie, mentre Regolo
e il signor FabioForestelli
sono titolari, congiuntamente considerati, di 18.865.894 azioni della Società (ivi incluse 552.969 azioni di nuova emissione di Antares Vision che saranno assegnate al signor Fabio Forestelli in qualità di beneficiario ai sensi del piano azionario di incentivazione approvato dall’Assemblea degli azionisti di Antares Vision in data 10 luglio 2024), pari al 26,0% del capitale sociale della Società e al 40,9% circa dei diritti di voto su base fully diluted, rappresentando una partecipazione complessiva pari al 58,4% del capitale sociale e al 66,8% dei diritti di voto della Società su base fully diluted.
In ragione di quanto precede, Crane NXT ITT è tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Antares Vision
, ad un corrispettivo dell’Offerta pari a 5,00 euro (il “Corrispettivo dell’Offerta”) e finalizzata al delisting delle azioni della Società da Euronext Milan, segmento STAR
.